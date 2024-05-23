Греція ліквідувала банду, що перевозила наркотики з Латинської Америки до Європи

Грецька влада заявила про ліквідацію міжнародного злочинного угруповання, яке займалося перевезенням кокаїну в морських контейнерах з Латинської Америки до Європи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами поліції, двоє албанців та двоє греків були заарештовані після багатомісячного розслідування, яке грецькі органи з боротьби з наркотиками й контрабандою розпочали у співпраці з американським Управлінням боротьби з наркотиками (DEA).

Правоохоронці зазначили, що десятки поліетиленових пакетів, що містили понад 210 кг кокаїну, були знайдені й конфісковані в контейнерах з креветками в порту Пірея.

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Під час обшуків у будинках та транспортних засобах підозрюваних також вилучили понад 130 тисяч євро, рушницю, набої, мобільні телефони та документи, що стосуються кількості наркотиків та очікуваного прибутку, йдеться в заяві поліції.

На підставі отриманих доказів, за оцінками правоохоронців, злочинна група мала намір отримати незаконний прибуток у розмірі понад 5 мільйонів євро.

Представники поліції повідомили, що наркотики переправлялися з Латинської Америки до європейських країн та Туреччини, а Греція використовувалася як транзитний пункт, так і пункт призначення.

Днями повідомляли, що грузинські правоохоронці виявили більш як півсотні кілограмів кокаїну, який заховали у вантажі бананів з Еквадору.

Останнім часом переховування наркотичних засобів у вантажах з бананами стало поширеним способом переправляти їх у Європу. Торік Іспанія заявила про виявлення рекордної партії кокаїну серед еквадорських бананів.

У Німеччині контрабандний вантаж виявили вже після доставки бананів у супермаркети.