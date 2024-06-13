Сейм Литви продовжив заборону російських і білоруських каналів

Парламент Литви продовжив дію заборони на ретрансляцію або онлайн-розповсюдження російських і білоруських радіо– та телепрограм у країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За це рішення проголосували 99 депутатів, водночас троє законодавців утрималися.

За словами уряду, який запропонував продовжити заборону, військова агресія Росії проти України, що триває, супроводжується кампанією дезінформації по всьому Євросоюзу.

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Заборона діятиме доти, доки РФ та Білорусь будуть визначені в Стратегії національної безпеки Литви як такі, що становлять загрозу національній безпеці.

Закон також передбачає виняток, що такі програми можуть ретранслюватися, якщо це робиться з країн-членів ЄС або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, або якщо Комісія з питань радіо і телебачення Литви надасть на це дозвіл.

Раніше пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів після дебатів схвалив комітет Сейму Литви з культури.

Термін дії останнього обмеження мав закінчуватись 1 жовтня 2024 року.

У вересні минулого року парламент продовжив заборону на ретрансляцію і розповсюдження в інтернеті радіо– і телепрограм компаній, створених, що прямо або побічно належать, контролюються або фінансуються Росією або Білоруссю.

У травні вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що мовлення російських телеканалів у країні можуть заборонити, якщо ті не поважатимуть громадян і державний устрій Вірменії.