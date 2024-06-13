Сейм Литвы продлил запрет российских и белорусских каналов

Парламент Литвы продлил действие запрета на ретрансляцию или онлайн-распространение российских и белорусских радио– и телепрограмм в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

За это решение проголосовали 99 депутатов, в то же время трое законодателей воздержались.

По словам правительства, которое предложило продлить запрет, военная агрессия России против Украины, которая продолжается, сопровождается кампанией дезинформации по всему Евросоюзу.

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Запрет будет действовать до тех пор, пока РФ и Беларусь будут определены в Стратегии национальной безопасности Литвы как представляющие угрозу национальной безопасности.

Закон также предусматривает исключение, что такие программы могут ретранслироваться, если это делается из стран-членов ЕС или стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, или если Комиссия по вопросам радио и телевидения Литвы предоставит на это разрешение.

Ранее предложение продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов после дебатов одобрил комитет Сейма Литвы по культуре.

Срок действия последнего ограничения истекает 1 октября 2024 года.

В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио– и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно принадлежащих, контролируемых или финансируемых Россией или Беларусью.

В мае армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вещание российских телеканалов в стране могут запретить, если те не будут уважать граждан и государственное устройство Армении.