Сейм Литвы продлил запрет российских и белорусских каналов
Парламент Литвы продлил действие запрета на ретрансляцию или онлайн-распространение российских и белорусских радио– и телепрограмм в стране.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.
За это решение проголосовали 99 депутатов, в то же время трое законодателей воздержались.
По словам правительства, которое предложило продлить запрет, военная агрессия России против Украины, которая продолжается, сопровождается кампанией дезинформации по всему Евросоюзу.
Запрет будет действовать до тех пор, пока РФ и Беларусь будут определены в Стратегии национальной безопасности Литвы как представляющие угрозу национальной безопасности.
Закон также предусматривает исключение, что такие программы могут ретранслироваться, если это делается из стран-членов ЕС или стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, или если Комиссия по вопросам радио и телевидения Литвы предоставит на это разрешение.
Ранее предложение продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов после дебатов одобрил комитет Сейма Литвы по культуре.
Срок действия последнего ограничения истекает 1 октября 2024 года.
В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио– и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно принадлежащих, контролируемых или финансируемых Россией или Беларусью.
В мае армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вещание российских телеканалов в стране могут запретить, если те не будут уважать граждан и государственное устройство Армении.