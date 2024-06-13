Парламент Германии разрешил доставлять почтовые письма немного дольше

Бундестаг 13 июня одобрил реформу почтового законодательства, которая позволит немецкому почтовому оператору Deutsche Post тратить больше времени на транспортировку писем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Действующее почтовое законодательство Германии датируется 1990-ми годами, когда электронная почта и другие средства интернет-коммуникации не были столь распространенными. Новый закон имеет целью предоставить Deutsche Post больше времени для доставки писем.

Сейчас не менее 80% писем в Германии должны быть доставлены на следующий рабочий день, а 95 процентов – в течение двух рабочих дней. После принятых изменений 95% писем должны будут поступать к адресату на третий рабочий день после отправки, а 99% – на четвертый рабочий день.

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Увеличение времени доставки позволит Deutsche Post отказаться от ночных рейсов для доставки писем.

Среди других мер – улучшение условий труда работников почты: например, посылки весом более 20 килограммов должен перевозить только один курьер с "соответствующими техническими средствами" – эти средства должно отдельно определить федеральное правительство Германии.

Кроме того, почтовые компании будут обязаны зарегистрироваться в Федеральном сетевом агентстве Германии и регулярно проверять своих подрядчиков, чтобы не допускать нарушения трудовых прав работников.

В марте главный национальный почтовый оператор Германии Deutsche Post прекратил использовать внутренние рейсы для перевозки писем после почти 63 лет.