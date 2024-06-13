Столтенберг пояснив, чому його план підтримки України для НАТО спрацює

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чому вважає, що його пропозиція координації допомоги Україні через Альянс збільшить обсяги військової допомоги Києву.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі 13 червня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Столтенберга, його пропозиція координації військової допомоги через НАТО "збільшить обсяги нашої підтримки, тому що йтиметься про довгострокове зобов’язання".

"І це дасть Україні та оборонній промисловості передбачуваність, яку вони потребують, щоб планувати інвестиції та збільшувати оборонне виробництво", – додав він.

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Генсек Альянсу також звернув увагу на можливість забезпечити прозорість і підзвітність у питанні, хто та як надає Україні військову допомогу.

"І ми можемо використовувати інституції НАТО, аби працювати із союзниками й гарантувати, що вони виконують обіцяне", – пояснив Столтенберг.

Напередодні генеральний секретар НАТО висловив сподівання, що на зустрічі міністрів оборони країн Альянсу буде підтримано план, за яким НАТО "очолить координацію військової допомоги і тренувань в Україні".

ЗМІ раніше повідомляли, що Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.

Крім того, за зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном був погоджений формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.