Столтенберг объяснил, почему его план поддержки Украины для НАТО сработает

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему считает, что его предложение координации помощи Украине через Альянс увеличит объемы военной помощи Киеву.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе 13 июня, сообщает "Европейская правда".

По словам Столтенберга, его предложение координации военной помощи через НАТО "увеличит объемы нашей поддержки, потому что речь пойдет о долгосрочном обязательстве".

"И это даст Украине и оборонной промышленности предсказуемость, в которой они нуждаются, чтобы планировать инвестиции и увеличивать оборонное производство", – добавил он.

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Генсек Альянса также обратил внимание на возможность обеспечить прозрачность и подотчетность в вопросе, кто и как предоставляет Украине военную помощь.

И мы можем использовать институты НАТО, чтобы работать с союзниками и гарантировать, что они выполняют обещанное", – пояснил Столтенберг.

Накануне генеральный секретарь НАТО выразил надежду, что на встрече министров обороны стран Альянса будет поддержан план, по которому НАТО "возглавит координацию военной помощи и тренировок в Украине".

СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Кроме того, на встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном в среду был согласован формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.