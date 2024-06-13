Прем’єр Норвегії побачив у Китаї найбільшу загрозу для країни

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про посилення позиції країни щодо Китаю, пообіцявши тіснішу співпрацю з бізнесом щодо ризиків для безпеки, пов'язаних з Пекіном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

У своїй заяві перед законодавцями про політику безпеки очільник уряду заявив, що Китай є країною "з найбільшим потенціалом" для діяльності, спрямованої на "підрив наших інтересів і цінностей".

Хоча він наголосив на загрозах з боку сусідньої Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, прем'єр зазначив, що норвежці повинні приділяти більше уваги ризикам у співпраці з Китаєм.

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"У майбутньому зменшення ризиків має стати частиною нашого підходу до Китаю та китайських акторів", – сказав Стьоре.

Очільник уряду додав, що Осло хоче співпрацювати з Пекіном у питаннях торгівлі, клімату, зеленого курсу, але "це не є доцільним у чутливих сферах".

"Зараз ми активізуємо діалог зі світом бізнесу, сектором знань та представниками інших сфер суспільства щодо ризиків, пов'язаних зі співпрацею з Китаєм та іншими країнами", – сказав Стьоре.

Норвезький уряд досі дотримувався більш обережного тону щодо Китаю, ніж багато його європейських колег, навіть попри те, що розвідувальні служби країни неодноразово попереджали про ризики, які несе КНР, зокрема в Арктиці.

Раніше повідомляли, що лідери країн "Група семи" за підсумками саміту в Італії закликатимуть Китай припинити сприяти та підтримувати війну Росії проти України.

Водночас за інформацією Reuters, посадовці США очікують, що Група семи (G7) цього тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.

Раніше США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.