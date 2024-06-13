Премьер Норвегии увидел в Китае самую большую угрозу для страны

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил об усилении позиции страны в отношении Китая, пообещав более тесное сотрудничество с бизнесом относительно рисков для безопасности, связанных с Пекином.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

В своем заявлении перед законодателями о политике безопасности глава правительства заявил, что Китай является страной "с наибольшим потенциалом" для деятельности, направленной на "подрыв наших интересов и ценностей".

Хотя он отметил угрозы со стороны соседней России после ее полномасштабного вторжения в Украину, премьер отметил, что норвежцы должны уделять больше внимания рискам в сотрудничестве с Китаем.

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"В будущем уменьшение рисков должно стать частью нашего подхода к Китаю и китайским акторам", – сказал Стьоре.

Глава правительства добавил, что Осло хочет сотрудничать с Пекином в вопросах торговли, климата, зеленого курса, но "это не является целесообразным в чувствительных сферах".

"Сейчас мы активизируем диалог с миром бизнеса, сектором знаний и представителями других сфер общества относительно рисков, связанных с сотрудничеством с Китаем и другими странами", – сказал Стьоре.

Норвежское правительство до сих пор придерживалось более осторожного тона в отношении Китая, чем многие его европейские коллеги, даже несмотря на то, что разведывательные службы страны неоднократно предупреждали о рисках, которые несет КНР, в частности в Арктике.

Ранее сообщалось, что лидеры стран "Группа семи" по итогам саммита в Италии призовут Китай прекратить способствовать и поддерживать войну России против Украины.

Напомним, по данным СМИ, "Группа семи" (G7) на этой неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.

Ранее США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.