ЄС виділяє 9 млн євро на зміцнення ППО Молдови

Рада Європейського Союзу 13 червня ухвалила рішення скерувати додаткові дев’ять мільйонів євро з Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил Молдови з метою модернізації її системи протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Виділені Радою Євросоюзу 9 мільйонів євро будуть спрямовані на фінансування перехоплювачів ближнього радіусу дії систем ППО для молдовських збройних сил.

Це доповнить попереднє рішення про виділення 41 мільйона євро, спрямованого на модернізацію оборонних спроможностей Збройних сил Молдови у сферах мобільності, повітряного спостереження, радіоелектронної боротьби і логістики.

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Як вважають у Раді ЄС, нова допомога сприятиме наближенню Молдови до європейських стандартів та її участі у військових місіях і операціях Євросоюзу.

Загальна підтримка Молдови у межах Європейського фонду миру на сьогодні досягла 137 мільйонів євро.

"ЄС зобов'язується надавати всю необхідну підтримку Молдові у вирішенні проблем, з якими вона стикається внаслідок агресивної війни Росії проти України, а також зміцнювати стійкість, безпеку та стабільність країни перед обличчям дестабілізуючих дій Росії", – йдеться в повідомленні.

У травні Євросоюз і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство, яку називають першим подібним документом для ЄС.