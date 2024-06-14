У Польщі група туристів з дітьми постраждала від удару блискавки

У Польщі туристична група з понад 20 осіб, серед яких діти, під час прогулянки у горах постраждала від удару блискавки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Група із Вроцлава у складі 24 осіб, дорослих і дітей, вирушила у похід в гори біля кордону з Чехією. Коли вони перебували на висоті понад 1000 метрів і вже починали спускатися, погода почала різко погіршуватися.

Врешті туристи вирішили заховатися у хатинці-прихистку, що трапилась їм по дорозі. У цей прихисток чи поруч з ним поцілила блискавка, від розряду постраждали семеро дітей і шестеро дорослих.

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"Серйозно постраждалих немає, проте після удару блискавки усі потребують діагностики", – прокоментував речник служб надзвичайних ситуацій у Єленя-Гурі.

На початку червня у Чехії два десятки людей постраждали від влучання блискавки на заході до Дня захисту дітей.

В Австрії раніше цього тижня зсув ґрунту накрив родину з дітьми, яка йшла під пагорбом, внаслідок нещасного випадку загинув 5-річний хлопчик.