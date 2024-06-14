В Польше группа туристов с детьми пострадала от удара молнии в Польше

В Польше туристическая группа из более 20 человек, среди которых дети, во время прогулки в горах пострадала от удара молнии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Группа из Вроцлава в составе 24 человек, взрослых и детей, отправилась в поход в горы у границы с Чехией. Когда они находились на высоте более 1000 метров и уже начинали спускаться, погода начала резко ухудшаться.

В конце концов туристы решили спрятаться в домике-приюте, что попался им по дороге. В это убежище или рядом с ним попала молния, от разряда пострадали семеро детей и шестеро взрослых.

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"Серьезно пострадавших нет, однако после удара молнии все нуждаются в диагностике", – прокомментировал представитель служб чрезвычайных ситуаций в Еленя-Гуре.

В начале июня в Чехии два десятка человек пострадали от попадания молнии на мероприятии ко Дню защиты детей.

В Австрии ранее на этой неделе оползень накрыл семью с детьми, которая шла под холмом, в результате несчастного случая погиб пятилетний мальчик.