В уряді Франції закликали бізнес мобілізуватись проти ультраправих

Французькі міністри закликали провідні компанії країни публічно критикувати ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, посилаючись на аналогічні зусилля німецьких фірм проти ультраправих своєї країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністр промисловості Франції Ролан Лескюр заявив, що бізнес країни має приєднатися до зусиль уряду, щоб не допустити ультраправих до влади.

"Мобілізуйтеся, висвітліть шкідливу програму "Національного об'єднання". Починайте!" – сказав він, додавши, що BMW, Siemens та інші німецькі компанії виступили проти німецької правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

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Міністр фінансів Бруно Ле Мер також підтримав заклик Лескюра.

"Зашморг затягнутий. Ми стикаємося із зустрічним вітром. Я закликаю економічну спільноту мобілізуватися", – зазначив урядовець.

Керівники компаній Siemens та Merecedes-Benz заявили у травні, що вони беруть участь в антиекстремістських кампаніях та закликають своїх співробітників голосувати за демократичні партії.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон закликав умовно помірковані політсили об’єднати зусилля перед достроковими парламентськими виборами, щоб не допустити перемоги ультраправих.

Також він знову спростував повідомлення про можливість його відставки у разі слабких результатів його партії на оголошених ним дострокових парламентських виборах.

Соцопитування свідчать, що ультраправе "Національне об'єднання" має усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур). Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".