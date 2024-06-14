Бухарест залило під час нічної зливи, підтоплені сотні будинків

Нічна злива на початку доби завдала чималої шкоди у столиці Румунії Бухаресті – стоки не впоралися з об’ємом води і багато вулиць міста "перетворились на річки".

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Пізно увечері для Бухареста оголосили червоний код попередження через наближення негоди – сильних злив із градом. Людям порадили не виходити надвір.

Після того на столицю налетів шторм зі зливами, градом і сильними шквалами вітру. Вітер потрощив дерева, кілька з них пошкодили запарковані машини.

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Зливні стоки на вулицях не впорались з об’ємами води, вулиці почало затоплювати.

Фото: Observator

Фото: Observator

Повідомляють про залиті водою підземні паркінги, нижні поверхи житлових будинків.

Фото: Observator

За орієнтовними підрахунками, після негоди були підтоплені понад 100 вулиць Бухареста і понад 200 будівель різного призначення. Вітер повалив десятки дерев, сім електроопор, пошкоджень зазнали близько 70 автомобілів.

Видання Observator розповідає, що пізньовечірня злива зіпсувала день людям, які пішли на концерт відомого гурту Coldplay на національній арені, через негоду вони близько години не могли вирушити додому.

У травні після сильної зливи залило вулиці столиці Молдови Кишинева, а у середу 12 червня подібну картину можна було бачити на деяких вулицях Києва.

У Німеччині інтенсивні зливи на початку місяця спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.