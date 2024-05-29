Після сильного дощу вулиці Кишинева затопило

У Кишиневі 29 травня випали сильні дощі, через які деякі райони міста затопило настільки, що машини ледь можуть пересуватися вулицями.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Через високий рівень води вода потрапила і в громадський транспорт, зокрема – в тролейбуси, які проїжджали найбільш затопленими вулицями.

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Синоптики попереджали, що 29 травня у країні очікуються короткочасні дощі з грозами. Місцями – зливи і дрібний град.

А в окремих районах країни попереджали про повені і підняття води в малих річках на 20-40 см.

Сильний вітер, град, зливи і паводки спричинили хаос по всій Сербії 22 травня, одна людина загинула, коли дерево впало на її автомобіль.

Нещодавно надзвичайно сильний дощ занурив під воду вулиці литовської Клайпеди.