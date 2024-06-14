Бухарест залило во время ночного ливня, подтоплены сотни домов

Ночной ливень в начале суток нанес немалый ущерб столице Румынии Бухаресту – стоки не справились с объемом воды и многие улицы города превратились в реки.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

На поздний вечер для Бухареста объявили красный код предупреждения из-за приближения непогоды – сильных ливней с градом. Людям посоветовали не выходить на улицу.

После этого на столицу налетел шторм с ливнями, градом и сильными шквалами. Ветер разбил деревья, несколько из них повредили припаркованные машины.

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Ливневые стоки на улицах не справились с объемами воды, улицы начало затапливать.

Фото: Observator

Фото: Observator

Сообщают о залитых водой подземных паркингах, нижних этажах жилых домов.

Фото: Observator

По ориентировочным подсчетам, после непогоды были подтоплены более 100 улиц Бухареста и более 200 зданий различного назначения. Ветер повалил десятки деревьев, семь электроопор, повреждения получили около 70 автомобилей.

Издание Observator рассказывает, что ливень испортил день людям, которые пошли на концерт известной группы Coldplay на национальной арене, из-за непогоды они около часа не могли отправиться домой.

В мае после сильного ливня залило улицы столицы Молдовы Кишинева, а в среду 12 июня подобную картину можно было видеть на некоторых улицах Киева.

В Германии интенсивные ливни в начале месяца вызвали наводнения на юге страны. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, материальный ущерб может достигать 2 млрд евро.