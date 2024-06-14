Укр Рус Eng

Германия сообщила о крупной партии оружия, переданной Украине: с IRIS-T, танками и HIMARS

Новости — Пятница, 14 июня 2024, 14:32 — Мария Емец

Украина за последнюю неделю получила от Германии еще одну крупную партию оружия, включающую в том числе системы ПВО, танки и бронемашины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют обновления в разделе "переданная помощь" в специальном списке на сайте правительства Германии.

Как свидетельствуют изменения, последняя партия помощи для Украины включает:

  • 20 БМП MARDER с запчастями и боеприпасами;
  • 10 танков Leopard 1 A5 с запчастями, которые Германия готовит к передаче совместно с Данией, и боеприпасы для них;
  • систему IRIS-T SLM в дополнение к трем переданным ранее и IRIS-T SLS в дополнение к одной, переданной ранее – поэтому совокупно уже шесть;
  • три РСЗО HIMARS;
  • более 21 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, среди которых небольшое количество дымовых;
  • четыре комплекса для противодействия беспилотникам;
  • два мостоукладочных танка;
  • два бронированных инженерных автомобиля DACHS с запчастями;
  • ремонтный бронеавтомобиль Bergepanzer 2 с запчастями;
  • еще 4 разминирующих танка WISENT 1 с запчастями и материалы для разминирования;
  • три защитные системы AMPS для вертолетов;
  • сотню приборов ночного видения;
  • 16 автоцистерн Zetros.

Министр обороны Борис Писториус анонсировал эту помощь во время своего визита в Одессу в конце мая.

Реклама:

Также на этой неделе Германия сообщила о том, что вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами передаст Украине 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, из которых более 30 уже предоставили.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию ему показали батарею Patriot, которую передадут Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Оружие ВСУ
Реклама: