Германия сообщила о крупной партии оружия, переданной Украине: с IRIS-T, танками и HIMARS

Украина за последнюю неделю получила от Германии еще одну крупную партию оружия, включающую в том числе системы ПВО, танки и бронемашины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют обновления в разделе "переданная помощь" в специальном списке на сайте правительства Германии.

Как свидетельствуют изменения, последняя партия помощи для Украины включает:

20 БМП MARDER с запчастями и боеприпасами;

10 танков Leopard 1 A5 с запчастями, которые Германия готовит к передаче совместно с Данией, и боеприпасы для них;

систему IRIS-T SLM в дополнение к трем переданным ранее и IRIS-T SLS в дополнение к одной, переданной ранее – поэтому совокупно уже шесть;

три РСЗО HIMARS;

более 21 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, среди которых небольшое количество дымовых;

четыре комплекса для противодействия беспилотникам;

два мостоукладочных танка;

два бронированных инженерных автомобиля DACHS с запчастями;

ремонтный бронеавтомобиль Bergepanzer 2 с запчастями;

еще 4 разминирующих танка WISENT 1 с запчастями и материалы для разминирования;

три защитные системы AMPS для вертолетов;

сотню приборов ночного видения;

16 автоцистерн Zetros.

Министр обороны Борис Писториус анонсировал эту помощь во время своего визита в Одессу в конце мая.

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Также на этой неделе Германия сообщила о том, что вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами передаст Украине 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, из которых более 30 уже предоставили.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию ему показали батарею Patriot, которую передадут Украине.