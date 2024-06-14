Аеропорт Риги призупиняв роботу через невідомий дрон

Аеропорт Риги 14 червня ненадовго призупиняв роботу через те, що на території летовища помітили дрон.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У п’ятницю міжнародний аеропорт Риги на короткий час призупинив роботу через присутність на території невідомого дрона.

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Прийом та відправлення рейсів призупинили після того, як один з пілотів дрон на території аеропорту і повідомив про нього адміністрації. Після того, як він залишив територію летовища, роботу відновили у звичайному режимі.

На питання про те, кому належав дрон і як він опинився над летовищем, представник управління цивільної авіації Латвії Айвіс Вінцевс сказав, що з цього приводу триває розслідування і на даному етапі ніяких деталей не розголошують.

У Фінляндії раніше цього тижня внутрішній рейс не зміг приземлитися в місті на сході країни через перебої з GPS.

А рейсу із Лондона на грецький Родос у середу довелося двічі заходити на посадку через землетрус.