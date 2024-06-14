Аэропорт Риги приостанавливал работу из-за неизвестного дрона

Аэропорт Риги 14 июня ненадолго приостанавливал работу из-за того, что на территории аэропорта заметили дрон.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В пятницу международный аэропорт Риги на короткое время приостановил работу из-за присутствия на территории неизвестного дрона.

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Прием и отправление рейсов приостановили после того, как один из пилотов обнаружил дрон на территории аэропорта и сообщил о нем администрации. После того как он покинул территорию аэропорта, работу возобновили в обычном режиме.

На вопрос о том, кому принадлежал дрон и как он оказался над аэропортом, представитель управления гражданской авиации Латвии Айвис Винцевс сказал, что по этому поводу продолжается расследование и на данном этапе никаких деталей не разглашают.

В Финляндии ранее на этой неделе внутренний рейс не смог приземлиться в городе на востоке страны из-за перебоев с GPS.

А рейсу из Лондона на греческий Родос в среду пришлось дважды заходить на посадку из-за землетрясения.