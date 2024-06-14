Задержанную в Венгрии итальянку после избрания евродепутатом отпустили из-под ареста

Итальянскую антифашистскую активистку Иларию Салис, задержанную в Венгрии за нападения на ультраправых, освободили из-под домашнего ареста в Будапеште ввиду того, что она была избрана депутатом Европарламента.

Об этом агентству Reuters сообщил адвокат итальянки Дьордь Мадяр, передает "Европейская правда".

По словам Мадяра, полиция уже сняла электронный браслет с лодыжки Салис, а ее отец должен приехать вечером в пятницу и забрать женщину в Италию.

Члены Европарламента пользуются правовым иммунитетом от судебного преследования, даже если обвинения касаются преступлений, совершенных до их избрания.

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Салис, которая была избрана в Европейский парламент от Альянса зеленых и левых (AVS), обвиняют в покушении на убийство за то, что она якобы была частью группы антифашистов, напавших на людей, которые, по их мнению, были связаны с ультраправым движением "День чести".

Венгерский прокурор запросил для Салис срок заключения в 11 лет, но отец Салис заявил, что ей грозит до 24 лет заключения по обвинению в покушении на убийство.

Женщину несколько раз приводили в суд на цепи со скованными руками и лодыжками, что вызвало возмущение в Италии, хотя Будапешт заявил, что это стандартная процедура для его заключенных.

Правительство Венгрии неоднократно защищало свое отношение к итальянской активистке после того, как ее изображение в кандалах и цепях вызвало официальные протесты со стороны итальянского правительства.