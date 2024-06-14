Столтенберг розповів, що змінить для України новий план підтримки від НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що змінить для України схвалений міністрами оборони країн Альянсу оперативний план розширення підтримки.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі.

Зокрема, за словами генсека Альянсу, ця програма надасть Україні більш скоординовану підтримку, "більшу узгодженість між короткостроковими потребами та довгостроковим майбутнім Збройних сил України".

"Наприклад, коли ми обговорюємо довгострокові майбутні Збройні сили України, надзвичайно важливо, щоб після закінчення цієї війни Україна була здатна стримувати майбутню агресію і захищатись від будь-яких майбутніх атак", – зазначив Столтенберг.

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Він наголосив, що якщо НАТО перебуватиме на провідній ролі у підтримці України, "ми гарантуємо, що підтримка буде більш надійною, більш узгодженою, що ми забезпечимо оперативну сумісність і що ми узгодимо короткострокові і довгострокові потреби".

Столтенберг також розповів, що НАТО буде здійснювати нагляд за підготовкою українських збройних сил на тренувальних базах НАТО в країнах-членах Альянсу, підтримувати Україну через планування і координацію внесків, а також управляти передачею і ремонтом обладнання.

"А потім підтримувати довгостроковий розвиток українських збройних сил, що забезпечить Україні ще більш потужну підтримку, ніж вона має сьогодні", – резюмував генсек.

Раніше Столтенберг оголосив, що міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України", який передбачає більшу роль Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.

Водночас погодити план фінансування на 40 млрд євро на рік для України не вдалось.