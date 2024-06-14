Столтенберг рассказал, что изменит для Украины новый план поддержки от НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что изменит для Украины одобренный министрами обороны стран Альянса оперативный план расширения поддержки.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.
В частности, по словам генсека Альянса, эта программа предоставит Украине более скоординированную поддержку, "большую согласованность между краткосрочными потребностями и долгосрочным будущим Вооруженных сил Украины".
"Например, когда мы обсуждаем долгосрочные будущие Вооруженные силы Украины, чрезвычайно важно, чтобы после окончания этой войны Украина была способна сдерживать будущую агрессию и защищаться от любых будущих атак", – отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что если НАТО будет находиться на ведущей роли в поддержке Украины, "мы гарантируем, что поддержка будет более надежной, более согласованной, что мы обеспечим оперативную совместимость и что мы согласуем краткосрочные и долгосрочные потребности".
Столтенберг также рассказал, что НАТО будет осуществлять надзор за подготовкой украинских вооруженных сил на тренировочных базах НАТО в странах-членах Альянса, поддерживать Украину через планирование и координацию взносов, а также управлять передачей и ремонтом оборудования.
"А затем поддерживать долгосрочное развитие украинских вооруженных сил, что обеспечит Украине еще более мощную поддержку, чем она имеет сегодня", – резюмировал генсек.
Ранее Столтенберг объявил, что министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины", который предусматривает большую роль Альянса в поставках оружия и обучении украинских военных.
В то же время согласовать план финансирования на 40 млрд евро в год для Украины не удалось.