Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Францію "зберегти силу" Альянсу на тлі дострокових парламентських виборів у цій країні, за результатами яких до влади можуть прийти ультраправі сили.

Про це Столтенберг сказав у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Генсек Альянсу наголосив, що не прагне брати участь у внутрішньополітичній дискусії у Франції, де триває виборча кампанія.

"Що я можу сказати, то це те, що я твердо переконаний в тому, що в інтересах Франції і усіх членів Альянсу зберегти силу НАТО, тому що ми живемо в більш небезпечному світі", – підкреслив він.

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Столтенберг наголосив, що найкращим способом досягнення мирного вирішення війни в Україні є надання їй військової підтримки для захисту від агресора.

"Я не можу сказати вам, якою буде наступна криза або наступна війна, але я можу сказати вам, що поки ми– Північна Америка і Європа – стоїмо разом, ми зможемо впоратися з будь-якою наступною кризою", – додав генсек.

На дострокових виборах у Франції, які відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур), перемогу прогнозують ультраправій партії "Національне об'єднання". Її де-факто лідерка Марін Ле Пен раніше обіцяла вивести Францію з об’єднаного командування НАТО.

Хоча зовнішню політику Франції визначає переважно президент, імовірний уряд ультраправих матиме контроль над бюджетом і може зірвати ініціативи Емманюеля Макрона, зокрема військову допомогу Україні.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".