Столтенберг надеется на активную роль Франции в НАТО после выборов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Францию "сохранить силу" Альянса на фоне досрочных парламентских выборов в этой стране, по результатам которых к власти могут прийти ультраправые силы.

Об этом Столтенберг сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Генсек Альянса подчеркнул, что не стремится участвовать во внутриполитической дискуссии во Франции, где продолжается избирательная кампания.

"Что я могу сказать, то это то, что я твердо убежден в том, что в интересах Франции и всех членов Альянса сохранить силу НАТО, потому что мы живем в более опасном мире", – подчеркнул он.

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Столтенберг подчеркнул, что лучшим способом достижения мирного решения войны в Украине является предоставление ей военной поддержки для защиты от агрессора.

"Я не могу сказать вам, каким будет следующий кризис или следующая война, но я могу сказать вам, что пока мы – Северная Америка и Европа – стоим вместе, мы сможем справиться с любым следующим кризисом", – добавил генсек.

На досрочных выборах во Франции, которые состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур), победу прогнозируют ультраправой партии "Национальное объединение". Ее де-факто лидер Марин Ле Пен ранее обещала вывести Францию из объединенного командования НАТО.

Хотя внешнюю политику Франции определяет преимущественно президент, вероятное правительство ультраправых будет иметь контроль над бюджетом и может сорвать инициативы Эмманюэля Макрона, в частности военную помощь Украине.

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