Канцлер Німеччини підтримує запрошення Росії на наступний саміт миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що в майбутньому Росія має бути залучена до саміту миру, де обговорюватиметься шлях завершення її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Шольц вважає, що прийдешня мирна конференція у Швейцарії має "закласти фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.

Він нагадав, що у Бюргенштоку будуть зосереджуватись на таких питаннях, як повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.

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"Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру", – підкреслив канцлер Німеччини, додавши, що з огляду на це "в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України".

"І тоді це також залежатиме від залучення Росії", – підсумував Шольц.

Як відомо, Росія не братиме участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Ба більше, перед самітом Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Водночас президент Володимир Зеленський не виключав, що саміт у червні закладе основу для подальшого залучення представників Росії до переговорів – але на основі української "формули миру" (яку Москва не визнає).