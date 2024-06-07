Президентка Швейцарії очікує на конференцію за участі РФ після Саміту миру

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявляє, що Саміт миру щодо України, який організовує її країна, є лише початком, за якими, ймовірно, послідують переговори з Росією.

Заяву лідерки Швейцарії наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Амгерд переконана, що обидві сторони повинні бути за столом мирних переговорів.

"Росія могла б бути присутньою на можливій подальшій конференції", – сказала вона.

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Амгерд зазначила, що саміт має на меті створити платформу для діалогу, на якій першим кроком буде обговорення того, як можна досягти миру в Україні.

За її словами, мова не йтиме про мир в Україні у вузькому сенсі. Йтиметься про гуманітарні питання, ядерну безпеку, свободу судноплавства та продовольчу безпеку.

"Ми хочемо побудувати довіру і шукати вирішення цих питань, які є важливими для цивільного населення, а згодом і для миру", – сказала вона.

Як відомо, Росія не братиме участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Водночас президент Володимир Зеленський не виключав, що саміт у червні закладе основу для подальшого залучення представників Росії до переговорів – але на основі української "формули миру" (яку Москва не визнає).

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що західні партнери Києва здивовані зміною позиції України, яка пішла на поступки щодо рішення на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

У разі, якщо Київ схвалить рішення саміту в нинішньому вигляді, він дасть зелене світло на просування існуючих і появу нових планів, які точно будуть менше враховувати українські інтереси.

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.