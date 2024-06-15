Канцлер Германии поддерживает приглашение России на следующий саммит мира

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в будущем Россия должна быть привлечена к саммиту мира, где будет обсуждаться путь завершения ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью телеканалу ZDF.

Шольц считает, что грядущая мирная конференция в Швейцарии должна "заложить фундамент для того, чтобы мы могли говорить о мире за пределами тех вопросов", которые будут обсуждаться на саммите.

Он напомнил, что в Бюргенштоке будут сосредотачиваться на таких вопросах, как возвращение похищенных Россией детей, защита атомных электростанций и предотвращение использования ядерного оружия.

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"Но главный вопрос, конечно, заключается в том, как можно достичь честного и справедливого мира", – подчеркнул канцлер Германии, добавив, что с учетом этого "в конечном итоге должна состояться конференция и мирные переговоры, которые также будут работать в пользу Украины".

"И тогда это также будет зависеть от привлечения России", – подытожил Шольц.

Как известно, Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Более того, перед саммитом Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

В то же время президент Владимир Зеленский не исключал, что саммит в июне заложит основу для дальнейшего привлечения представителей России к переговорам – но на основе украинской "формулы мира" (которую Москва не признает).