Зеленський на зустрічі з Гарріс: Ми вже почали втілювати безпекову угоду зі США

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Глобального саміту миру у швейцарському місті Бюргеншток подякував за укладену двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На початку зустрічі Зеленський подякував адміністрації Джо Байдена та США за укладену раніше цього тижня безпекову угоду.

"Сьогодні ми вже можемо сказати, що наші команди почали її втілювати", – оголосив президент, додавши, що йдеться про зміцнення безпеки України, всієї Європи, "а отже, і Америки".

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Він також висловив вдячність Конгресу США за ухвалення фінансування, яке дозволило розблокувати військову допомогу України.

Своєю чергою Камала Гарріс наголосила, що США підтримують Україну "не з міркувань благодійності, а тому, що народ України та його майбутнє – в наших стратегічних інтересах".

Вона також оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів на гуманітарні та енергетичні потреби України, що раніше анонсував Білий дім.

Нагадаємо, що 13 червня президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.

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