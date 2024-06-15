Зеленский на встрече с Харрис: Мы уже начали воплощать соглашение по безопасности с США

Президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Глобального саммита мира в швейцарском городе Бюргеншток поблагодарил за заключенное двустороннее соглашение по безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В начале встречи Зеленский поблагодарил администрацию Джо Байдена и США за заключенное ранее на этой неделе соглашение по безопасности.

"Сегодня мы уже можем сказать, что наши команды начали его воплощать", – объявил президент, добавив, что речь идет об укреплении безопасности Украины, всей Европы, "а значит, и Америки".

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Он также выразил благодарность Конгрессу США за принятие финансирования, которое позволило разблокировать военную помощь Украине.

В свою очередь Камала Харрис подчеркнула, что США поддерживают Украину "не из соображений благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее – в наших стратегических интересах".

Она также объявила о выделении более 1,5 миллиарда долларов на гуманитарные и энергетические потребности Украины, что ранее анонсировал Белый дом.

Напомним, что 13 июня президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.

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