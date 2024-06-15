Президент Фінляндії: Україна починає шлях до миру з позиції сили

Фінський президент Александр Стубб вважає, що нині Україна перебуває в кращій позиції, ніж кілька тижнів тому, для початку переговорів про мир, завдяки підтримці західних союзників.

Про це він сказав у виступі на пленарному засіданні Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку 15 червня, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про перспективи саміту, Стубб сказав, що останній тиждень "був чудовим для миру".

"Чому? Через цей саміт, через саміт G7, через рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС цього тижня і через підтримку, яку наші союзники НАТО надають Україні", – пояснив він.

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Фінський президент зазначив, що з огляду на це "Україна насправді починає шлях до миру з позиції сили, набагато сильнішою, ніж три тижні тому чи, годі й казати, три місяці тому".

На думку Стубба, нинішній саміт миру повинен обов’язково мати певне продовження, тому що "мир – це не стан, а завжди процес".

Нагадаємо, у Швейцарії розпочався дводенний Глобальний саміт миру, який триватиме 15-16 червня. Програма передбачає пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті заявив, що саме Росія відмовляється від мирного врегулювання розв'язаної нею війни в Україні.

А Володимир Зеленський сподівається на погодження плану досягнення справедливого миру в Україні, який дозволить "зафіксувати реальне закінчення війни" на наступному Саміті миру.