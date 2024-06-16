Президент Финляндии призывает Китай повлиять на Кремль для прекращения войны против Украины

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Китай может сыграть очень важную роль в приближении мира в Украине, если использует свое влияние на Россию.

Как пишет "Европейская правда", его слова на полях Глобального саммита мира приводит общественный вещатель Yle.

Стубб отметил, что Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны России против Украины.

"Настойчиво призываю Китай повлиять на Путина и положить конец этой войне", – отметил Стубб.

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Он добавил, что значительную роль в этом вопросе играет и позиция стран так называемого Глобального юга и отметил как позитивный сигнал то, что они присутствуют на саммите.

"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь к миру. И важно, чтобы это произошло на условиях Украины", – отметил Александр Стубб.

Также он сказал, что, по его мнению, сейчас позиция Украины гораздо сильнее, чем несколько недель или месяцев назад, до серии решений западных союзников.

Напомним, в Швейцарии продолжается двухдневный Глобальный саммит мира, который продлится 15-16 июня. Программа предусматривает пленарное заседание и дискуссии по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

Владимир Зеленский надеется на согласование плана достижения справедливого мира в Украине, который позволит "зафиксировать реальное окончание войны" на следующем Саммите мира.