Ле Пен не планирует требовать отставки Макрона в случае победы ее партии
Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен говорит, что не планирует требовать отставки президента Франции Эмманюэля Макрона в случае победы ее политсилы на досрочных парламентских выборах.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Le Figaro.
Марин Ле Пен заявила, что не будет призывать к отставке Макрона, если "Национальное объединение" по результатам парламентских выборов станет победителем.
"Я уважаю институты, я не призываю к институциональному хаосу. У нас будет просто сосуществование", – прокомментировала она.
Напомним, президент Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент, хотя мог не делать этого. Первый тур голосования состоится 30 июня.
Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.
Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".