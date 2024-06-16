Ле Пен не планирует требовать отставки Макрона в случае победы ее партии

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен говорит, что не планирует требовать отставки президента Франции Эмманюэля Макрона в случае победы ее политсилы на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Le Figaro.

Марин Ле Пен заявила, что не будет призывать к отставке Макрона, если "Национальное объединение" по результатам парламентских выборов станет победителем.

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"Я уважаю институты, я не призываю к институциональному хаосу. У нас будет просто сосуществование", – прокомментировала она.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент, хотя мог не делать этого. Первый тур голосования состоится 30 июня.

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".