Єреван пропонує Баку створити двосторонній механізм для розслідування порушень режиму тиші

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян пропонує Азербайджану створити двосторонній механізм для розслідування порушень режиму тиші після звинувачень в обстрілах азербайджанських військових.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян прокоментував звинувачення з боку Баку на адресу Єревану з приводу того, що вірменські військові за останні дні нібито кілька разів порушували режим припинення вогню.

Пашинян сказав, що такі заяви можуть свідчити "або про те, що справді відбувалося порушення припинення вогню, або ж про те, що така інформація є спробою ескалації або тлом для ескалації".

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"І перше, і друге – це не наша політична воля, Міноборони Вірменії заперечує цю інформацію. Думаю, на ситуацію потрібно якось реагувати. І для того, щоб ми з’ясували правду не лише в односторонньому порядку, але й для міжнародної спільноти, було би непоганою ідеєю створити двосторонній слідчий механізм з Азербайджаном", – зазначив прем’єр Вірменії.

На його думку, за наявності політичної волі та відповідних домовленостей такий механізм буде нескладно втілити у життя.

Останнім часом Азербайджан регулярно заявляє про нібито обстріли Вірменією позицій азербайджанських військових біля Нахічеваня. Останнє з таких звинувачень пролунало 16 червня, обстріл зі стрілецької зброї нібито відбувся близько першої години ночі.

Міноборони Вірменії називає ці заяви дезінформацією. Спостережна місія ЄС повідомляла, що не фіксувала якихось незвичайних подій чи інцидентів на кордоні з Азербайджаном.

Нагадаємо, минулого тижня у Вірменії знову пройшли протести через передачу під контроль Азербайджану чотирьох сіл на кордоні з Вірменією відповідно до угоди про делімітацію кордонів.

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