Ереван предлагает Баку создать механизм для расследования нарушений режима тишины

Премьер Армении Никол Пашинян предлагает Азербайджану создать двусторонний механизм для расследования нарушений режима тишины после обвинений Армении в обстрелах азербайджанских военных.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал обвинения со стороны Баку в адрес Еревана по поводу того, что армянские военные за последние дни якобы несколько раз нарушали режим прекращения огня.

Пашинян сказал, что такие заявления могут свидетельствовать "либо о том, что действительно происходило нарушение прекращения огня, либо же о том, что такая информация является попыткой эскалации или фоном для эскалации".

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"И первое, и второе – это не наша политическая воля, Минобороны Армении отрицает эту информацию. Думаю, на ситуацию нужно как-то реагировать. И для того, чтобы мы выяснили правду не только в одностороннем порядке, но и для международного сообщества, было бы неплохой идеей создать двусторонний следственный механизм с Азербайджаном", – отметил премьер Армении.

По его мнению, при наличии политической воли и соответствующих договоренностей такой механизм будет несложно воплотить в жизнь.

В последнее время Азербайджан регулярно заявляет о якобы обстрелах Арменией позиций азербайджанских военных возле Нахичеваня. Последнее из таких обвинений прозвучало 16 июня, обстрел из стрелкового оружия якобы произошел около часа ночи.

Минобороны Армении называет эти заявления дезинформацией. Наблюдательная миссия ЕС сообщала, что не фиксировала каких-либо необычных событий или инцидентов на границе с Азербайджаном.

Напомним, на прошлой неделе в Армении снова прошли протесты из-за передачи под контроль Азербайджана четырех сел на границе с Арменией в соответствии с соглашением о делимитации границ.

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