Президент Швейцарии: Участие РФ в мирном процессе остается ключевым вопросом

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд заявила, что первый Саммит мира позволил прийти к общему видению относительно совместной работы по вопросам ядерной безопасности, продовольственной безопасности и человеческого измерения в войне РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в заключительном выступлении первого Саммита мира в Бюргенштоке, сообщает "Интерфакс-Украина".

Она указала, что впервые на самом высоком уровне говорили о мире в Украине, а не об оружии и войне, что, по ее мнению, несмотря на наличие различных точек зрения придает импульс мирному процессу.

"Остается один ключевой вопрос: как и когда Россия может быть включена в этот процесс? Мы слышали это во многих ваших заявлениях. В прочном решении должны участвовать обе стороны", – отметила Амгерд.

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По ее словам, вовлеченность такого количества государств и организаций на высоком уровне позволила начать широкий диалог и выработать общие идеи относительно пути мира в Украине.

"Нам удалось прийти к общему видению здесь, в Бюргенштоке... Мы посылаем четкий сигнал народу Украины и всем тем, кто непосредственно пострадал от последствий войны, что значительная часть международного сообщества имеет желание добиться изменений", – добавила Амгерд.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, которые планировали принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.