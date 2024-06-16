На Банковій пояснили, що робитимуть далі з результатами Саміту миру

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів про подальші плани України після інавгураційного Саміту миру, який пройшов у Швейцарії.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

За його словами, наступні кроки – це проведення тематичних заходів щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників, де вже є відповідна готовність до їх організації від низки країн.

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Він уточнив, що ними є Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, Сполучені Штати, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія.

"А після цього – виходимо на другий Саміт, що має закласти основи тривалого та справедливого миру", – зазначив Жовква.

Він також підтвердив документ залишається відкритим для приєднання кожної держави чи міжнародної організації, що поважає Статут ООН та міжнародне право.

"І кількість держав, що приєднались до Коиюніке, точно зростатиме", – переконаний представник Офісу президента.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.