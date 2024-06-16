На Банковой объяснили, что будут делать дальше с результатами Саммита мира

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал о дальнейших планах после инаугурационного Саммита мира, который прошел в Швейцарии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, следующие шаги – это проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников, где уже есть соответствующая готовность к их организации от ряда стран.

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Он уточнил, что ими являются Франция, Чехия, Турция, Кения, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Норвегия, Польша, Канада, Катар, Чили, Финляндия, Нидерланды, Германия, Великобритания.

"А после этого – выходим на второй Саммит, который должен заложить основы длительного и справедливого мира", – отметил Жовква.

Он также подтвердил, что документ остается открытым для присоединения каждого государства или международной организации, уважающей Устав ООН и международное право.

"И количество государств, присоединившихся к Коиюнике, точно будет расти", – убежден представитель Офиса президента.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, которые планировали принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.