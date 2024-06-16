На Банковой объяснили, что будут делать дальше с результатами Саммита мира
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал о дальнейших планах после инаугурационного Саммита мира, который прошел в Швейцарии.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, следующие шаги – это проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников, где уже есть соответствующая готовность к их организации от ряда стран.
Он уточнил, что ими являются Франция, Чехия, Турция, Кения, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Норвегия, Польша, Канада, Катар, Чили, Финляндия, Нидерланды, Германия, Великобритания.
"А после этого – выходим на второй Саммит, который должен заложить основы длительного и справедливого мира", – отметил Жовква.
Он также подтвердил, что документ остается открытым для присоединения каждого государства или международной организации, уважающей Устав ООН и международное право.
"И количество государств, присоединившихся к Коиюнике, точно будет расти", – убежден представитель Офиса президента.
Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.
Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.
Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.
После этого несколько государств, которые планировали принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.
Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.