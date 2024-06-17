ЗМІ: Німеччина веде переговори з Узбекистаном щодо угоди про депортацію афганців

Німеччина обговорює з Узбекистаном міграційний пакт, який може включати депортацію афганських шукачів притулку, щоб Берліну не довелося укладати прямих угод з режимом талібів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними словами співрозмовників агентства, міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер наприкінці травня відправила посадовців до столиці Узбекистану Ташкента для перемовин щодо міграційного та депортаційного пакту.

Згідно із запропонованим планом, узбецький уряд прийме обмежену кількість афганських шукачів притулку, яким відмовили в наданні притулку в Німеччині, а потім відправить їх до сусіднього Афганістану за допомогою приватної авіакомпанії, що пропонує рейси до Кабула, розповіли джерела.

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В матеріалі йдеться, що влада Узбекистану дійсно розглядає цю ідею, але хоче, щоб будь-який міграційний пакт також включав двосторонні правила, які б дозволили легальну міграцію кваліфікованих робітників з країни до Німеччини.

За даними Bloomberg, спеціальний представник німецького уряду з питань міграційних угод Йоахім Штамп незабаром вирушить до Узбекистану для подальших переговорів про таку угоду. Про такий план також повідомили Der Spiegel та інформагентство DPA.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі висловився за депортацію осіб, які скоїли тяжкі злочини, до країн, де ситуація з безпекою вважається складною – таких як Афганістан та Сирія. Його заявіа пролунала на тлі серії жорстоких нападів від виходців з Афганістану.

Повідомляли, що 27-річний вихідець із Афганістану ввечері 14 червня напав із ножем на кількох людей у німецькому місті Вольмірштедт, що в землі Саксонія-Ангальт, одна з жертв загинула.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.



Перед тим, 31 травня, на ринковій площі міста Мангейм чоловік із ножем під час антиісламського мітингу накинувся на представників громадянського руху Pax Europa і поранив багатьох людей, зокрема правоохоронця.