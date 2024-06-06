Шольц хоче відновити депортацію до Афганістану та Сирії осіб, які скоїли тяжкі злочини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі висловився за депортацію осіб, які скоїли тяжкі злочини, до країн, у яких ситуація з безпекою вважається складною – таких як Афганістан та Сирія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Очільник уряду ФРН заявив, що правила депортації будуть посилені, "щоб потурання терористичним злочинам стало підставою до депортації".

"Таких злочинців потрібно депортувати, навіть якщо вони походять з Сирії та Афганістану", – сказав Шольц, додавши, що у таких випадках інтереси безпеки Німеччини переважають над правом правопорушника на захист.

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За його словами, міністерство внутрішніх справ веде переговори щодо практичної реалізації цих планів із сусідніми з Афганістаном країнами.

"Будь-хто, хто прославляє тероризм, суперечить усім нашим цінностям, та повинен бути депортований", – продовжив Шольц.

Водночас він застеріг від того, щоб ставити під загальну підозру 20 мільйонів людей з мігрантським минулим.

Раніше слідчий суддя постановив покласти в психіатричну лікарню 25-річного чоловіка, який ввечері 4 червня напав на кандидата в депутати міськради міста Мангейм від "Альтернативи для Німеччини" Гайнріха Коха і завдав йому поранень ножем.

Нагадаємо, інцидент стався пізно ввечері у вівторок. Кох побачив, як невідомі зривають його передвиборчі плакати, й вирішив підійти до них. У результаті політика атакували з ножем і поранили.

Минулого тижня Мангейм також опинився у центрі уваги після того, як озброєний ножем виходець з Афганістану накинувся на ультраправих, які проводили у центрі антиісламський мітинг, і поранив багатьох людей. Постраждалий поліціянт згодом помер у лікарні.

В уряді після того натякнули, що розглядають можливість депортації афганських мігрантів, які становлять загрозу безпеці, назад до рідної країни.