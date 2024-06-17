Глава Мінфіну США про використання заморожених активів РФ: Це не є крадіжкою

Міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила, що у питанні використання доходів від заморожених активів Росії на користь України не виникне юридичних проблем.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю ABC News.

Урядовиця відкинула звинувачення лідера РФ Владіміра Путіна в тому, що цей крок з боку країн G7 є буцімто крадіжкою російських активів.

"Це не є крадіжкою в жодному сенсі. Російські активи залишаються на місці. Їх знерухомили. Строк російських інвестицій вже сплив", – зазначила Єллен.

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Вона зауважила, що російські гроші знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, "на який РФ не має жодних прав".

"Отже, тут немає жодної юридичної проблеми. І наші союзники, партнери, "Група семи" надасть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який з часом буде погашений з цих надходжень", – вказала міністерка фінансів США.

Водночас, нагадала Єллен, лідери країн G7 вже дали зрозуміти, що вони не розморозять ці активи, поки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що європейські держави не будуть виплачувати кошти в межах погодженого "Групою семи" механізму використання заморожених російських активів.

У четвер Мелоні підтвердила досягнення лідерами G7 політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Відповідне рішення про створення механізму Extraordinary Revenue Acceleration для надання Києву позики міститься і в підсумковій декларації саміту "Групи семи".

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