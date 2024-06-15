Прем’єрка Італії уточнила, хто виплачуватиме $50 млрд за рахунок росактивів

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що європейські держави не будуть виплачувати кошти в межах погодженого "Групою семи" механізму використання заморожених російських активів.

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії 15 червня, пише "Європейська правда".

За словами Мелоні, позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, "Японія, відповідно до конституційних обмежень".

"Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європи, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики", – пояснила вона.

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Італійська прем’єрка додала, що це питання ще розглянути Європейська рада, а технічні питання надання позики будуть вирішувати міністри фінансів країн ЄС.

У четвер Мелоні підтвердила досягнення лідерами G7 політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Відповідне рішення про створення механізму Extraordinary Revenue Acceleration для надання Києву позики міститься і в підсумковій декларації саміту "Групи семи".

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