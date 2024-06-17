Глава Минфина США об использовании замороженных активов РФ: Это не кража

Министр финансов США Джанет Йеллен заверила, что в вопросе использования доходов от замороженных активов России в пользу Украины не возникнет юридических проблем.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью ABC News.

Йеллен отвергла обвинения лидера РФ Владимира Путина в том, что этот шаг со стороны стран G7 является якобы кражей российских активов.

"Это не является кражей ни в каком смысле. Российские активы остаются на месте. Их обездвижили. Срок российских инвестиций уже истек", – отметила Йеллен.

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Она отметила, что российские деньги находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, "на который РФ не имеет никаких прав".

"Итак, здесь нет никакой юридической проблемы. И наши союзники, партнеры, "Группа семи" предоставит Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который со временем будет погашен из этих поступлений", – указала министр финансов США.

В то же время, напомнила Йеллен, лидеры стран G7 уже дали понять, что они не разморозят эти активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что европейские государства не будут выплачивать средства в рамках согласованного "Группой семи" механизма использования замороженных российских активов.

В четверг Мелони подтвердила достижение лидерами G7 политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов поддержки за счет замороженных российских активов.

Соответствующее решение о создании механизма Extraordinary Revenue Acceleration для предоставления Киеву займа содержится и в итоговой декларации саммита "Группы семи".

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