В ОП проверяют, действительно ли две страны отозвали подписи под коммюнике Саммита мира

Офис президента Украины выясняет, действительно ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи под декларацией Саммита мира.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал советник руководителя Офиса президента Александр Бевз, пишет "Европейская правда".

По его словам, украинская сторона будет связываться со Швейцарией для того, чтобы уточнить список подписантов.

"Эти страны (Ирак и Иордания. – Ред.) были указаны на финальном табло в зале, где проводилась финальная сессия, поэтому мы не спешим с любыми выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились.

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Коммюнике остается открытым для присоединения любых стран и мы рассчитываем, что количество его участников будет только увеличиваться. по поводу этих конкретных стран – мы проверим эту информацию", – сказал Бевз.

Напомним, накануне в списке подписантов коммюнике Саммита мира было 80 государств, тогда как сейчас в нем 78 стран, в то же время подписи Ирака и Иордании отсутствуют.

В материале "Европейской правды" мы объяснили значение и нюансы норм коммюнике для Украины.

Смотрите также видеоразбор результатов саммита.