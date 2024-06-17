У Франції скандал через смертельний інцидент на ультрамарафоні, який стартував попри негоду

У Франції піднялися бурхливі суперечки про відповідальних та почали розслідування після того, як на 90-кілометровому ультрамарафоні в Альпах загинув бігун і ще троє травмувалися через складні погодні умови.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Екстремальний забіг проходив на території альпійського департаменту Верхня Савойя 15 червня, дистанція забігу складала 90 кілометрів.

На ніч старту прогнозували суттєве погіршення погоди, проте змагання вирішили не скасовувати. Невдовзі після того, як марафонці стартували, справді почалася сильна злива, що зробило деякі ділянки маршруту небезпечними через слизьке каміння.

Реклама:

В одному з таких місць невдовзі перед світанком четверо бігунів зірвалися у провалля. Один з цих учасників, 52-річний чоловік, загинув, двоє тяжко травмувалися, ще одна людина отримала менш тяжкі травми.

Після нещасного випадку місцева адміністрація розпорядилася скасувати усі змагання у регіоні. За фактом інциденту почали розслідування щодо можливого створення загрози для життя людей.

Серед учасників ультрамарафону частина жорстко критикують організаторів за те, що вони або не поцікавились прогнозом, або знехтували ризиками та наразили учасників на небезпеку.

Проте ще частина вважають, що не можна перекладати всю провину на організаторів, оскільки учасники також несуть відповідальність за себе і мали би пригальмувати або зійти з дистанції, якщо відчувають, що ділянка небезпечна.

А в Польщі минулої п’ятниці туристична група з понад 20 осіб, серед яких діти, під час прогулянки у горах постраждала від удару блискавки.

Нагадаємо, очільниця МЗС Латвії Байба Браже нещодавно пробігла свій перший півмарафон задля збору коштів на дрони для України, їй вдалося зібрати 14 тисяч євро.