Во Франции скандал из-за смертельного инцидента на ультрамарафоне, стартовавшего в непогоду

Во Франции поднялись бурные споры об ответственных и начали расследование после того, как на 90-километровом ультрамарафоне в Альпах погиб бегун и еще трое травмировались из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Экстремальный забег проходил на территории альпийского департамента Верхняя Савойя 15 июня, дистанция забега составляла 90 км.

На ночь старта прогнозировали существенное ухудшение погоды, однако соревнования решили не отменять. Вскоре после того как марафонцы стартовали, действительно начался сильный ливень, что сделало некоторые участки маршрута опасными из-за скользких камней.

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В одном из таких мест вскоре перед рассветом четверо бегунов сорвались в пропасть. Один из этих участников, 52-летний мужчина, погиб, двое тяжело травмировались, еще один человек получил менее тяжелые травмы.

После несчастного случая местная администрация распорядилась отменить все соревнования в регионе. По факту инцидента начали расследование относительно возможного создания угрозы для жизни людей.

Среди участников ультрамарафона часть жестко критикуют организаторов за то, что они или не поинтересовались прогнозом, или пренебрегли рисками и подвергли участников опасности.

Однако еще часть считают, что нельзя перекладывать всю вину на организаторов, поскольку участники также несут ответственность за себя и должны были бы притормозить или сойти с дистанции, если чувствуют, что участок опасен.

А в Польше в прошлую пятницу туристическая группа из более 20 человек, среди которых дети, во время прогулки в горах пострадала от удара молнии.

Напомним, глава МИД Латвии Байба Браже недавно пробежала свой первый полумарафон для сбора средств на дроны для Украины, ей удалось собрать 14 тысяч евро.