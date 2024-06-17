У Литві розділилися думки щодо того, чи приймати мігрантів, чи натомість платити внески 

Серед литовців розділилися думки з приводу того, який підхід має обрати Литва у рамках нового міграційного пакту ЄС, який передбачає, що країни мають певні квоти на прийом людей, але можуть замість того платити внески у фонд солідарності.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За результатами соцопитування, 39% респондентів висловилися за прийом мігрантів за визначеною квотою (у випадку Литви – 158 ​​осіб на рік) і майже стільки ж, 34%, вважають за краще платити внески у фонд солідарності і делегувати розміщення мігрантів іншим країнам ЄС.

Ще 27% опитаних не визначилися з думкою або не захотіли відповідати.

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Значних відмінностей у відповідях за соціальними категоріями та віковими групами немає. Серед людей віком 50+ років готовність приймати мігрантів дещо нижча, ніж серед решти.

Серед людей з вищою освітою і вищим рівнем доходу дещо більша частка тих, хто обирає варіант з прийняттям мігрантів, а не сплатою внесків.

Опитування проводилося дослідницькою компанією Baltijos tirimai в середині травня серед вибірки з 1027 респондентів віком 15-74 років.

Нагадаємо, 10 квітня Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС, що покликана зробити прийом мігрантів більш впорядкованим та ефективним.

У травні міністри фінансів ЄС остаточно схвалили міграційний пакт, хоча три країни проголосували проти – Польща, Словаччина та Угорщина.

Варшава заявила, що не збирається приймати мігрантів за новим міграційним пактом, посилаючись на те, що прийняла близько мільйона українців та багатьох втікачів з Білорусі.