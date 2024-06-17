В Литве разделились мнения по поводу того, принимать ли мигрантов или платить взносы

Среди литовцев разделились мнения по поводу того, что должна выбрать Литва в рамках нового подхода ЕС к приему искателей убежища, который предусматривает, что страны имеют определенные квоты на прием людей, но могут вместо этого платить взносы в фонд солидарности.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По результатам соцопроса, 39% респондентов высказались за прием мигрантов по определенной квоте (в случае Литвы – 158 человек в год) и почти столько же, 34%, предпочитают платить взносы в фонд солидарности и делегировать размещение мигрантов другим странам ЕС.

Еще 27% опрошенных не определились с мнением или не захотели отвечать.

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Значительных различий в ответах по социальным категориям и возрастным группам нет, только среди людей в возрасте 50+ лет готовность принимать мигрантов несколько ниже, чем среди остальных.

Среди людей с высшим образованием и высоким уровнем дохода несколько больше доля тех, кто выбирает вариант с принятием мигрантов, а не уплатой взносов.

Опрос проводился исследовательской компанией Baltijos tirimai в середине мая среди выборки из 1027 респондентов в возрасте 15-74 лет.

Напомним, 10 апреля Европарламент одобрил масштабную реформу миграционного законодательства ЕС, призванную сделать прием мигрантов более упорядоченным и эффективным.

В мае министры финансов ЕС окончательно одобрили миграционный пакт, хотя три страны проголосовали против – Польша, Словакия и Венгрия.

Варшава заявила, что не собирается принимать мигрантов по новому миграционному пакту, ссылаясь на то, что приняла около миллиона украинцев и многих беглецов из Беларуси.