Четверо мігрантів намагались потрапити з Білорусі до Польщі у вантажному потязі

Польські прикордонники повідомили про нетипову спробу мігрантів потрапити з Білорусі до Польщі – молоді люди ховались у вагоні вантажного потяга.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На одному із залізничних пунктів пропуску на кордоні Білорусі з Польщею польські митники виявили у вагоні з керамзитом чотирьох мігрантів, які сподівались таким чином перетнути кордон.

Фото: Митна служба (KAS)

Це перший подібний випадок на цьому залізничному пункті пропуску, принаймні серед виявлених. До цього митники час від часу виявляли спроби контрабанди цигарок, проте не людей.

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Чоловіки виявились 21-29 річними громадянами Алжиру. Один з них понад 5 років тому вже жив у Західній Європі і мав проблеми з законом, що врешті призвело до рішення про депортацію із 10-річною забороною в’їзду.

У Польщі щодо усіх чотирьох ухвалили рішення щодо повернення у країну походження із забороною в’їзду до Шенгенської зони на 5 років.

Як відомо, останнім часом ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася, попри те, що його укріпили парканом висотою понад 5 метрів.

Польські прикордонники майже щоденно фіксують спроби мігрантів на території Білорусі перейти кордон, при цьому часто стаються сутички. В одному випадку прикордонник помер від отриманих ножових поранень, Варшава вимагає від Мінська видати цього мігранта.

Президент Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки через загострення на кордоні з Білоруссю.





