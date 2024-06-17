Четверо мігрантів намагались потрапити з Білорусі до Польщі у вантажному потязі
Польські прикордонники повідомили про нетипову спробу мігрантів потрапити з Білорусі до Польщі – молоді люди ховались у вагоні вантажного потяга.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
На одному із залізничних пунктів пропуску на кордоні Білорусі з Польщею польські митники виявили у вагоні з керамзитом чотирьох мігрантів, які сподівались таким чином перетнути кордон.
Це перший подібний випадок на цьому залізничному пункті пропуску, принаймні серед виявлених. До цього митники час від часу виявляли спроби контрабанди цигарок, проте не людей.
Чоловіки виявились 21-29 річними громадянами Алжиру. Один з них понад 5 років тому вже жив у Західній Європі і мав проблеми з законом, що врешті призвело до рішення про депортацію із 10-річною забороною в’їзду.
У Польщі щодо усіх чотирьох ухвалили рішення щодо повернення у країну походження із забороною в’їзду до Шенгенської зони на 5 років.
Як відомо, останнім часом ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася, попри те, що його укріпили парканом висотою понад 5 метрів.
Польські прикордонники майже щоденно фіксують спроби мігрантів на території Білорусі перейти кордон, при цьому часто стаються сутички. В одному випадку прикордонник помер від отриманих ножових поранень, Варшава вимагає від Мінська видати цього мігранта.
Президент Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки через загострення на кордоні з Білоруссю.