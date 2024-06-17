Четверо мигрантов пытались попасть из Беларуси в Польшу в грузовом поезде

Польские пограничники сообщили о нетипичной попытке мигрантов попасть из Беларуси в Польшу – молодые люди прятались в вагоне грузового поезда.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На одном из железнодорожных пунктов пропуска на границе Беларуси с Польшей польские таможенники обнаружили в вагоне с керамзитом четырех мигрантов, которые надеялись таким образом пересечь границу.

Фото: Таможенная служба (KAS)

Это первый подобный случай на этом железнодорожном пункте пропуска, по крайней мере среди выявленных. До этого таможенники время от времени выявляли попытки контрабанды сигарет, однако не людей.

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Мужчины оказались 21-29 летними гражданами Алжира. Один из них более пяти лет назад уже жил в Западной Европе и имел проблемы с законом, что в конце концов привело к решению о депортации с 10-летним запретом въезда.

В Польше в отношении всех четырех приняли решение о возвращении в страну происхождения с запретом въезда в Шенгенскую зону на пять лет.

Как известно, в последнее время ситуация на польско-белорусской границе снова обострилась, несмотря на то, что ее укрепили забором высотой более 5 метров.

Польские пограничники почти ежедневно фиксируют попытки мигрантов на территории Беларуси перейти границу, при этом часто происходят столкновения. В одном случае пограничник умер от полученных ножевых ранений, Варшава требует от Минска выдать этого мигранта.

Президент Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности из-за обострения на границе с Беларусью.