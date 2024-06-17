Премьер Грузии верит, что скандальный закон об "иноагентах" приблизил переговоры о вступлении в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что шансы на открытие переговоров о вступлении в ЕС после принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" только выросли – игнорируя тот факт, что его жестко критикуют все западные партнеры Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит SOVA.

Кобахидзе заявил, что, по его мнению, до инициирования закона "О прозрачности иностранного влияния" шансы Грузии на открытие переговоров о вступлении в ЕС "равнялись нулю".

"Мы позволили себе этот логический вывод после встреч, которые проводились с конкретными представителями ЕС. Сегодня этот шанс, после принятия закона, увеличился примерно до 20-30%", – сказал Кобахидзе.

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Его переспросили, почему он так считает, если заявления западных партнеров свидетельствуют об обратном. Кобахидзе сказал, что "заявления это одно, а результат – другое".

"В 2023 году были разные заявления, но в итоге мы получили статус кандидата, потому что когда ты настаиваешь на своих принципах – получишь результат", – заявил премьер Грузии.

Напомним, в начале июня США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за ее антизападного разворота.

Что касается ЕС, журналисты узнали, что государства-члены Европейского Союза получили проект предложений относительно мер, которые ЕС может принять против Грузии из-за антизападного курса ее власти. В случае значительного ухудшения ситуации в Грузии рассматривают приостановление безвизового режима и прекращение процесса евроинтеграции.