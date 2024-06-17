СМИ: В Испании ликвидировали сеть ИГИЛ, которая призывала к нападениям на Евро-2024 и Олимпиаде

На прошлой неделе в Испании ликвидировали фонд Iam Foundation – многоязычный мультимедийный центр, связанный с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом стало известно изданию El Confidencial, сообщает "Европейская правда".

Операция проводилась испанскими правоохранителями в сотрудничестве с Европолом и американским ФБР.

Многочисленные аресты также были проведены в разных городах по всей стране, в частности в Кадисе.

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В частности, во время обысков были найдены плакаты с призывами к атаке на стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде: "Мой дорогой брат. Жди возле места прибытия футболистов. Целься в них и их сторонников", – говорится в одном из плакатов.

Также упоминаются атаки на объекты, где проводится чемпионат Европы по футболу, который сейчас проходит в Германии, и Олимпийских игр в Париже.

В ходе операции были арестованы девять человек. Двое из них были отправлены под досудебное заключение.

Ранее Германия усилила меры безопасности перед началом чемпионата Европы по футболу, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны исламистов, хулиганов, агрессивно настроенных лиц, а также кибератаки.

Перед этим сообщалось, что в связи с проведением чемпионата Европы по футболу и конференции по вопросам восстановления Украины в июне берлинская полиция готовится к одной из крупнейших операций за последние годы.